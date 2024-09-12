Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили масштабну корупційну схему у дорожньому секторі, внаслідок якої під час повномасштабного російського вторгнення державному бюджету завдано збитків на понад 286 млн грн.

Про це повідомили у НАБУ.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані, з метою отримання можливості першочергового фінансування, замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Про підозру повідомили (посади на момент вчинення злочину) :

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.