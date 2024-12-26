Працівники ТЦК та СП стверджують, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння й намагався втекти під час транспортування, вибивши двері автівки. Однак під час втечі чоловік зазнав травмувань - він отримав численні порізи рук та голови через розбите скло.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Соцмережами та медіа днями ширилося емоційне відео, де цивільний громадянин біжить по проїзній частині з розбитою головою. У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП вирішили “пролити світло” на цю ситуацію.

У військкоматі зазначили, що військовозобов’язаного чоловіка, як порушника правил військового обліку, правоохоронці затримали ще 9 грудня. До ТЦК його направляли, щоб скласти адмінпротокол про правопорушення.

Виявилося, що чоловік мав характерні ознаки алкогольного спʼяніння. У той час, колі він почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він спробував спершу зламати двері автівки, однак без успіху. Тоді він вибив скло на вікні автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу.

“Нині громадянина передали в розшук до правоохоронних органів України. Якщо ви є свідком можливих правопорушень або конфліктних ситуацій – звертайтесь до поліції або на гарячу лінію Командування Сухопутних військ ЗС України – 0 800 301 937”, – наголосили в ТЦК.