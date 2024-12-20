Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Тепер військовослужбовці, які входять у систему хоча б раз на місяць, можуть уникнути повторної верифікації. Це рішення стало можливим завдяки впровадженню сучасного алгоритму перевірки статусу військових, що також прискорить обробку заявок на авторизацію.

Застосунок отримав додаткові функції для зручності користувачів. У майбутніх оновленнях передбачено зберігання інформації, необхідної для створення електронних рапортів. До таких даних належатимуть Армія ID командира та назва посади.

“Ми отримали багато коментарів та зауважень щодо необхідності постійної авторизації у застосунку від наших користувачів. Завдяки технології криптографії ми посилили безпеку даних. І нам вже не потрібно вимагати повторних авторизацій для активних користувачів”, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У Міністерстві оборони підкреслили, що оновлення спрямовані на спрощення роботи військових із додатком, водночас гарантуючи високий рівень захисту даних.