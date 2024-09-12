У застосунку "Армія+" вже авторизувались 200 тисяч військових. За місяць роботи у війську через застосунок користувачі подали 4000 рапортів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, щодня в середньому до 10 тисяч захисників і захисниць реєструються в застосунку, а також обробляється близько двох тисяч запитів на оновлення даних від тих, хто стикається з труднощами під час авторизації.

Наразі функціонал “Армія+” доступний для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Планується, що найближчим часом застосунок буде масштабовано на всі Сили оборони.

“Сьогодні вже двісті тисяч військових можуть використовувати можливості Армія+. Далі — більше. Оновлення та новий функціонал із врахуванням відгуків та коментарів від військовослужбовців. Армія+ стає інструментом змін у війську, щоб далі ці зміни зокрема болюче відчув на собі ворог”, — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зараз “Армія+” дозволяє військовослужбовцям генерувати унікальний номер військовослужбовця Армія ID, створювати, подавати та погоджувати електронні рапорти, а також проходити опитування. Зараз триває друге опитування про використання бойових систем у війську, яке можна пройти до 20 вересня.

Застосунок наразі впроваджують понад 600 військових частин.