Про це в інтерв’ю NV сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
«1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані (у «Резерв+» – ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном», – зазначила вона.
За її словами, у цьому застосунку станом на зараз згенерували документи вже 713 тисяч громадян.
Як повідомлялося, в електронному застосунку «Резерв+» з’явився QR-код, який можна пред’явити при перевірці документів представникам ТЦК, поліції та Державної прикордонної служби.
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