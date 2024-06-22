У застосунку «Резерв+» свої дані оновили вже 1,7 мільйона українців.

Про це в інтерв’ю NV сказала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

«1 мільйон 700 тисяч громадян оновили свої дані (у «Резерв+» – ред.), виконавши своє зобов’язання. Близько 26 тисяч громадян оновили ці дані за кордоном», – зазначила вона.

За її словами, у цьому застосунку станом на зараз згенерували документи вже 713 тисяч громадян.

Як повідомлялося, в електронному застосунку «Резерв+» з’явився QR-код, який можна пред’явити при перевірці документів представникам ТЦК, поліції та Державної прикордонної служби.