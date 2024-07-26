У Резерв+ відтепер можна підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Зазначається, що заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов’язаних Оберіг.

Для того щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно: натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані, а потім спадному меню вибрати “Оновити документ”.

“Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні”, – додала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.