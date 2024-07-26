Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Зазначається, що заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов’язаних Оберіг.

Для того щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно: натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані, а потім спадному меню вибрати “Оновити документ”.

 

“Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку Резерв+ на смартфоні”, – додала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

  • Понад 4,5 млн військовозобов’язаних вчасно оновили дані
  • 65 тисяч українців, які перебувають за кордоном, оновили військово-облікові дані
  • Понад 10 тисяч жінок виконують бойові завдання на лінії фронту, — Стефанішина