На мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, колишнього президента Дональда Трампа вивели зі сцени після того, як у натовпі пролунали постріли, а на його обличчі було видно кров.

Про це пише АР.

Колишній президент Дональд Трамп став жертвою замаху на вбивство під час мітингу в Пенсільванії, всього кілька днів до прийняття номінації республіканців. Шквал стрілянини викликав паніку, але Трамп, який отримав поранення вуха, заявив, що він почувається добре. Його кампанія також підтвердила, що він відновлюється після цього інциденту.

“Я відразу зрозумів, що щось не так, тому що почув свистячий звук, постріли, і відразу відчув, як куля прорвалася через шкіру. Багато кровотечі відбулося”, – поділився він в соціальних мережах.

У результаті інциденту під час мітингу на фермі в Пенсільванії одна людина загинула, а двоє глядачів отримали серйозні поранення.

Секретна служба повідомила, що вони вбили підозрюваного стрілка, який напав з піднесеного положення біля місця події, де перебував президент Трамп. ФБР заявило, що поки не встановлено мотиви цього нападу.

“В Америці немає місця для такого типу насильства”, – відреагував на замах на Трампа діючий президент США Джо Байден. “Це погано. Це погано”.

Багато республіканців обвинувачують Байдена та його союзників у насильстві, стверджуючи, що їхні напади на Трампа створили токсичне середовище і загрожують демократії.

Вони особливо звертають увагу на коментар Байдена перед донорами 8 липня, коли він сказав: “настав час поставити Трампа в яблучко”.