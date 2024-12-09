Про це повідомляють низка російських пропагандистських ЗМІ.
Інцидент трапився на перетині вулиці Університетської та Комсомольського проспекту.
За попередньою інформацією, вибуховий пристрій потужністю 100 грамів у тротиловому еквіваленті було закладено під днище автомобіля.
Нагадаємо, у липні СБУ оголосила про підозру колишнім керівникам Оленівської колонії, яких вважають причетними до загибелі українських військовополонених.
Серед підозрюваних — Сергій Євсюков, ексначальник колонії в селищі Оленівка, та його колишній перший заступник Дмитро Нейолов.
За даними слідства, обидва перебували на своїх “посадах” у ніч на 29 липня 2022 року, коли російські війська організували вибух у бараках на території окупаційної тюрми.
Євсюкову та Нейолову інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, що супроводжувалося умисними вбивствами, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
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