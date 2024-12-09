В окупованому Донецьку стався вибух автомобіля Toyota Land Cruiser, внаслідок якого загинув колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Його дружина отримала тяжкі поранення, зокрема втратила ногу, і перебуває у важкому стані.

Про це повідомляють низка російських пропагандистських ЗМІ.

Інцидент трапився на перетині вулиці Університетської та Комсомольського проспекту.

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій потужністю 100 грамів у тротиловому еквіваленті було закладено під днище автомобіля.

Нагадаємо, у липні СБУ оголосила про підозру колишнім керівникам Оленівської колонії, яких вважають причетними до загибелі українських військовополонених.

Серед підозрюваних — Сергій Євсюков, ексначальник колонії в селищі Оленівка, та його колишній перший заступник Дмитро Нейолов.

За даними слідства, обидва перебували на своїх “посадах” у ніч на 29 липня 2022 року, коли російські війська організували вибух у бараках на території окупаційної тюрми.

Євсюкову та Нейолову інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими, що супроводжувалося умисними вбивствами, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).