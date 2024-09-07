Через збільшення дефіциту води в рядах окупантів критично погіршилася ситуація з водою для цивільного населення.

Про це в Телеграмі проінформував Центр національного спротиву.

В повідомлення йдеться, що з кранів донеччан замість води тече болотяна жижа.

«Про проблеми із водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донеччини ми писали неодноразово. Через збільшення дефіциту води в рядах окупантів, відповідно погіршилася ситуація з водою для цивільних до критичного. Вона просто відсутня у мережі», – йдеться в повідомленні.

Національний спротив також зазначає, що після того, як вода зникла місцеві колаборанти взялися виправляти ситуацію. Але тепер з кранів місцевих мешканців тече не вода, а справжнісіньке болото. Цією рідиною не можливо користуватися навіть в господарських потребах, – йдеться в дописі.

Також в Нацспротиві нагадали, що після підриву Каховської ГЕС на тимчасово окупованих територіях України склалася катастрофічна ситуація з водозабезпеченням.