Інтернет-видання “Межа” опублікувало розслідування у якому розповіло, що донька столичного забудовника підприємця, радника мера Києва, засновника однієї з найбільших будівельних компаній “KAN Development”, Алевтина Ніконова має російський паспорт.

Згідно судових реєстрів, Ніконова судилася з Центральним міжрегіональним управлінням Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

Далі ж за номером справи згідно з судовим реєстром України, позивач – громадянка Російської федерації.

Примітно що нині “KAN Development” хоче забудувати історичний заповідник Китаїв. Чоловік Ніконової Гліб Мурованський керує цією ж компанією.

Китаїв – пам’ятка національного значення, яка збереглася в столиці. Там під час розкопок досі знаходять трипільську кераміку, там збереглися залишки фортифікаційних споруд часів Київської Русі. Окрім того, Китаїв знаний своїм монастирем.