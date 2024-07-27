Чернігівська, Сумська та Харківська області потерпають від щоденних ворожих обстрілів, втім активних переміщень окупантів поблизу українського кордону не фіксується.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами речника ДПСУ, ситуація на кордоні з Білоруссю останнім часом залишається стабільною.

“Ми не бачимо суттєвої загрози, не бачимо і переміщення поруч з нашим кордоном з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області на цей час ми не фіксуємо”, – зазначив Демченко.

Разом з тим Демченко констатував, що росіяни продовжують щоденно обстрілювати Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Ворог застосовує для ударів переважно артилерію, авіацію та ударні безпілотники.

“Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумщину. Тут ворог використовує й артилерію періодично, й авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України. Більшість з них припадає саме по населених пунктах”, – повідомив речник ДПСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу від початку доби, 27 липня, окупанти не припиняли застосовувати артилерію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Басівка, Миропілля, Тур’я, Волфине, Степок, Сидорівка.