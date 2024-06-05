Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх передусім розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов'язки громадян України.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Формулювання, що шириться на різних ресурсах, про те, що українців з подвійним громадянством тепер не випускатимуть з країни, м’яко кажучи, не коректне. Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство. Навіть якщо громадяни України мають паспорт іншої країни, їх насамперед розглядають виключно як громадян України, і на них поширюються права й обов’язки громадян України”, — сказав Демченко.

Він підкреслив, що такі норми діяли і раніше. Зокрема, прикордонники на кордоні неодноразово виявляли громадян України, які на паспортному контролі видавали себе за іноземців. За словами Демченка, таких громадян завжди притягують до визначеної законодавством відповідальності.

При цьому він закликав не плутати цих людей з громадянами України, які постійно проживають за кордоном та які мали у своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України.

“Раніше такі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років на час воєнного стану також мали можливість виїжджати за межі України. Однак зі зміною норм законодавства тепер така можливість для них обмежена”, — пояснив Демченко.