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Про це повідомила українська політична діячка, народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла.

“Російський паспорт “Гладкой Елены”, дружини начштаба Сил безпілотних систем ЗСУ. Хоч він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російське громадянство”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей факт було виявлено на основі витягу з автоматизованої системи “Российский паспорт”.

Безугла закликала Службу безпеки України перевірити інформацію та врахувати у роботі.

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Возможно, это черно-белое изображение (‎2 человека и ‎текст «‎ФИО: Пол: ладкая Елена Александрова Жсиский Дата рождения: 03. 03.12.1977 N Пернод no 1.3 Адреса Адрес Место рожденим Colo3 CORCTCKEN социалистических Респубтик (CCCP) HemoNUK адреса: Паспорт гракданина Российской Федераики 0914 282325 Союиз COBCTCKIX Совалистических Республик (CCCP) 2 Испочник адреса Спицдетельство рождении Российской Федерации III- AIl 141920 Регистрация 11.12.2014 месту жительства Севастополь, .Севастополь, ул. Василия Жухова, HCmoYNUK адреса: 62 1.4 Фотог Фотографии графии ل JME 12 12‎»‎‎)