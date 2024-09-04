Про це повідомила українська політична діячка, народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла.
“Російський паспорт “Гладкой Елены”, дружини начштаба Сил безпілотних систем ЗСУ. Хоч він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російське громадянство”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей факт було виявлено на основі витягу з автоматизованої системи “Российский паспорт”.
Безугла закликала Службу безпеки України перевірити інформацію та врахувати у роботі.
- Начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого відсторонили від посади на час перевірки СБУ
- СБУ не перевіряла Гладкого перед його призначенням у Сили безпілотних систем
- У ЗСУ прокоментували призначення Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем