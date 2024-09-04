Дружина начальника штабу Сил безпілотних систем Гладкого має російський паспорт. Документ на ім'я Гладкої Олени, хоча і прострочений, все ж підтверджує її російське громадянство.

Про це повідомила українська політична діячка, народна депутатка України, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла.

“Російський паспорт “Гладкой Елены”, дружини начштаба Сил безпілотних систем ЗСУ. Хоч він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російське громадянство”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей факт було виявлено на основі витягу з автоматизованої системи “Российский паспорт”.

Безугла закликала Службу безпеки України перевірити інформацію та врахувати у роботі.