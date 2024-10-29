В Україні розгорнуто вже 748 пунктів незламності, які надають допомогу громадянам в умовах надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий у коментарі “Укрінформу”.

“Станом на 28 жовтня 2024 року ДСНС було розгорнуто 748 пунктів незламності— 733 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС та 15 мобільних на базі наметів”, — зазначив він.

За його словами, в режимі готовності до відкриття 467 пунктів незламності — 40 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 369 мобільних на базі наметів та 58 мобільних на базі транспортних засобів.

Хорунжий додав, що ці дані стосуються пунктів незламності від рятувальної служби, без урахування інших органів влади.