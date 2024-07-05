Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“6 липня за вказівкою “Укренерго” графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби”, йдеться у повідомленні.

У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях у вечірні години обмеження електроенергії можуть відбуватись в світло-сірій зоні.

У разі змін енергетики оперативно проінформують про це.

В “Укренерго” повідомили, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги.

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