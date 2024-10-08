У дорожньо-транспортній пригоді на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Його дружина перебуває у важкому стані, і медики продовжують боротися за її життя.

Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За даними поліції, аварія сталася близько 14:10 у Мукачівському районі неподалік Нижніх Воріт. 67-річний артист на BMW їхав на високій швидкості, втратив контроль над автомобілем і з’їхав на узбіччя, після чого машина перекинулася на дах.

Окрім Богдана Сташківа, в аварії загинув 59-річний пасажир. 67-річна дружина народного артиста, яка також була пасажиркою, була госпіталізована у важкому стані.

Про Богдана Сташківа

Артист народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури.

“З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню”, — розповіла про нього голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

На початку 2000-х років співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль “Захід — ХХІ століття”, активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а також благодійністю. Зокрема, збудував каплицю Спасіння Христового в Тисмениці, допомагав у будівництві та реставрації храмів на Прикарпатті.

Також Сташків організовував благодійні концерти для військовослужбовців, хворих дітей і людей з інвалідністю.