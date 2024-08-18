Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.
“Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня”, – йдеться у дописі посадовця.
Філашкін закликав всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.
Нагадаємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години. У населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж на 10 кілометрів комендантська година діє з 17:00 до 09:00, а у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів — з 21:00 до 05:00.
Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.
- Росіяни вдарили з РСЗВ “Смерч” по Краматорську: під завалами будинку знаходиться людина
- Окупант вдарив по Краматорську: загинула людина
- Планується примусова евакуація родин із дітьми з Донеччини