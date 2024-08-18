У Мирнограді та Селидовому Донецької області влада посилила комендантську годину – вона діятиме з 15:00 до 11:00, починаючи з понеділка, 19 серпня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

“Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00. Нові правила почнуть діяти завтра, 19 серпня”, – йдеться у дописі посадовця.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, з 12 серпня на Донеччині почали діяти нові правила комендантської години. У населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж на 10 кілометрів комендантська година діє з 17:00 до 09:00, а у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів — з 21:00 до 05:00.

Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк.