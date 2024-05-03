В епіцентрі сюжету люди з десятком квартир і десятком кримінальних проваджень.

У Феодосіївській громаді відбувається тиск на секретаря Ігоря Москаленка, — стверджує авторка публікації Тетяна Ніколаєнко. У себе на фб, вона пояснює, з чим пов’язаний тиск:

«Котеджі тут на спеціалізованих сайтах коштують 2-8 мільйонів, деякі звісно VIP і “безцінні». Звісно, що деякі місцеві депутати навіть не приховують, що беруть гроші за виділення землі”, — розповідає один зі співрозмовників Цензор.НЕТ.

Останні взяті на хабарі просили 300 тисяч євро. Авторка стверджує, що Москаленко погодився стати секретарем Феодосіївської за умови, щоб до нього не приходили з “хотєлками”.

Але йому таки поставили умови в березні: поставити на посади потрібних людей, інакше голосів на сесії не буде.

Дзвінок, як твердить Тетяна Ніколаєнко, був від колеги, представника партії «Єдність», а своїх людей вимагали призначити на посади в комісію з гуманітарного розвитку, заступника по ЖКГ, начальника земельного відділу, КП “Хотів” та КП “Ходосівске”. Секретар відмовився і його вирішили знімати.

В якомусь іншому приміщенні зібрались депутати-бунтівники і проголосували за свого секретаря – Олександра Гладуша.

Москаленко поскаржився в Міністерство юстиції і там задовольнили скаргу.

Втім, на думку прибічників Москаленка, навряд чи на цьому їхні опоненти зупиняться і припинять качати ситуацію.

Позиції Гладуша Цензор.НЕТ не отримав, але пише, що звернувся по неї.