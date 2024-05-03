У Феодосіївській громаді відбувається тиск на секретаря Ігоря Москаленка, — стверджує авторка публікації Тетяна Ніколаєнко. У себе на фб, вона пояснює, з чим пов’язаний тиск:
«Котеджі тут на спеціалізованих сайтах коштують 2-8 мільйонів, деякі звісно VIP і “безцінні».
Звісно, що деякі місцеві депутати навіть не приховують, що беруть гроші за виділення землі”, — розповідає один зі співрозмовників Цензор.НЕТ.
Останні взяті на хабарі просили 300 тисяч євро. Авторка стверджує, що Москаленко погодився стати секретарем Феодосіївської за умови, щоб до нього не приходили з “хотєлками”.
Але йому таки поставили умови в березні: поставити на посади потрібних людей, інакше голосів на сесії не буде.
Дзвінок, як твердить Тетяна Ніколаєнко, був від колеги, представника партії «Єдність», а своїх людей вимагали призначити на посади в комісію з гуманітарного розвитку, заступника по ЖКГ, начальника земельного відділу, КП “Хотів” та КП “Ходосівске”. Секретар відмовився і його вирішили знімати.
В якомусь іншому приміщенні зібрались депутати-бунтівники і проголосували за свого секретаря – Олександра Гладуша.
Москаленко поскаржився в Міністерство юстиції і там задовольнили скаргу.
Втім, на думку прибічників Москаленка, навряд чи на цьому їхні опоненти зупиняться і припинять качати ситуацію.
Позиції Гладуша Цензор.НЕТ не отримав, але пише, що звернувся по неї.
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