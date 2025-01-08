У клінічній лікарні "Феофанія" успішно провели тестову імплантацію програмованого нейростимулятора спинного мозку (Spinal Cord Stimulation, SCS) для військового, який страждає на тяжкий нейропатичний біль.

Про це повідомила пресслужба лікарні у Facebook.

Як повідомили в лікарні, це сучасний метод лікування хронічного болю, який використовується, коли традиційні способи терапії виявляються неефективними. Процедура передбачає встановлення електродів в епідуральний простір хребтового каналу для електричної стимуляції спинного мозку.

Методика базується на “ворітній теорії болю”, яка передбачає блокування больових сигналів шляхом стимуляції тактильних рецепторів. Під час операції пацієнт перебував у свідомості, що дозволило лікарям налаштувати параметри стимуляції для досягнення максимального ефекту.

“Після розміщення електродів пацієнт відчував дію імпульсів та повідомляв лікарям про свої відчуття, характер та силу болю. Під час операції лікарі налаштували параметри стимуляції для досягнення максимального ефекту а, виведений назовні електрод, приєднали до зовнішнього електричного джерела”, — йдеться у повідомленні.

Операція тривала 2 години. За результатами тестової імплантації біль майже зник, і пацієнт почувається добре. Наступним етапом стане імплантація постійних електродів і підшкірного нейростимулятора, який пацієнт зможе самостійно налаштовувати за допомогою пульта.

Ця ініціатива є частиною державної програми, яка фінансує придбання стимуляторів для поранених захисників. У лікарні “Феофанія” планують розвивати цю програму й надалі для забезпечення ефективного лікування пацієнтів із хронічним болем.