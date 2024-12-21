Фінські чиновники та асоціації резервістів стверджують, що бачать зростання інтересу цивільного населення до оборони країни. Особливо це помітно із попитом на проходження тренувань на стрільбищі.

Про це пише LTR.

Асоціація резервістів Фінляндії каже, що такі зміни є несподіваними для всієї країни. За останні два роки кількість тренінгів, організованих спільно з партнерами, подвоїлася, а ряди асоціації поповнюються новими учасниками.

“У 2021 році у нас було 30 тисяч членів. Відколи Росія напала на Україну в лютому 2022 року, ми зросли на 20 тисяч учасників. Це велика цифра, тому що зараз нас понад 50 тисяч. Таке враження, що до України ми закрили очі. Але тепер це нагадує нам, що вони (росіяни, – ред.) не змінилися. Нам потрібно подбати про все, що надходить зі східного кордону Фінляндії”, – заявив голова Асоціації фінських резервістів Мінна Ненонен.

Зазначається, що у разі війни Фінляндія зможе мобілізувати 280 тисяч солдатів, резервістів нараховується до 900 тисяч.

“Ми хочемо дати людям можливість долучитися до захисту. Чим більше вони долучаються, тим краще. Один зі шляхів – можливість навчитися стріляти”, – запевняє Юкка Копра, голова комітету з питань оборони фінського парламенту.