Його мати обурена рішенням АЕС і вважає таке обґрунтування «расистським».

Про це пише фінський суспільний мовник Yle.

У листопаді 2024 року хлопець Дмитро мав разом з іншими учнями гімназії відвідати АЕС на острові Олкілуото.

Проте він отримав листа у шкільній системі від педагога, що не зможе цього зробити.

“Я отримав інформацію з Олкілуото, що через безпеку та через ситуацію у світі ти не можеш взяти участь у візиті до АЕС, бо народився в Росії. Це жорстка лінія корпоративної безпеки, вплинути на яку, на жаль, неможливо”, — йшлося в листі.

Хлопець має паспорт Росії, але водночас є і громадянином Фінляндії.

“Наш випадок просто абсурд. Невже на АЕС реально думають, що дитина може виявитися шпигуном? У чому сенс відмови?” — заявила його мати.

У пресслужбі АЕС пояснили, що на основі оцінки ризиків разом із владою там вирішили не допускати громадян Росії та Білорусі на екскурсії на ядерні об’єкти.