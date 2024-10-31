Заступник Генерального прокурора Фінляндії висунув обвинувачення в Окружному суді Гельсінкі проти громадянина РФ, затриманого у Фінляндії, якого підозрюють у скоєнні п'яти воєнних злочинів в Україні у 2014 році.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Обвинувачення стосуються його діяльності у складі підрозділу “Русич”. Підрозрюваний воював на стороні так званої “ЛНР”. За даними слідства, він, виконуючи обов’язки заступника командира, брав участь у діях, які порушують міжнародні закони і звичаї війни. У результаті цих дій 22 українських військових було вбито, а ще чотири отримали важкі поранення.

Через обмеження на екстрадицію до України Фінляндія розпочала власне розслідування цих злочинів, кваліфікувавши їх як міжнародні злочини.

“Обвинувачення в судовому процесі висувають два прокурори, які спеціалізуються на воєнних та міжнародних злочинах. У 2016 році українські правоохоронці повідомили про підозру зазначеній особі за фактом участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

У грудні 2023 року компетентні органи Фінляндії ініціювали власне розслідування злочинів, скоєних цією особою під час бойових дій в Україні.

Національне бюро розслідувань Фінляндії (НБР) провадило розслідування у співпраці з українським Офісом Генерального прокурора та Службою безпеки України. Українська сторона надавала необхідні матеріали й допомагала у зборі доказів на запит фінських органів.

Також НБР обмінювалося інформацією з Європолом, Євроюстом та Міжнародним кримінальним судом.

“Офіс Генпрокурора висловлює подяку Прокуратурі та Національному бюро розслідувань Фінляндії за ефективне використання механізмів універсальної юрисдикції для розслідування злочинів Росії, вчинених в Україні”, — зазначили в Офісі генпрокурора.