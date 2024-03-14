НАБУ зазначає, що замість 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ на суму 5,7 млн євро, гроші пішли на елітні авто та нерухомість

11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як зазначено, серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів.

Частину цих коштів фігуранти витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.