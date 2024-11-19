Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на неназване джерело.
За даними видання, Франція наразі веде перемовини з Великою Британією щодо додаткового постачання ракет . Лондон має значно більший запас цих ракет у порівнянні з Парижем.
При цьому, як нагадує видання, у січні цього року Франція заявила, що передасть Україні 40 далекобійних ракет, з яких близько 10 уже було поставлено.
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