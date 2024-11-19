Франція має обмежену кількість далекобійних ракет SCALP, які можуть бути передані Україні.

Про це повідомляє Le Monde, посилаючись на неназване джерело.

За даними видання, Франція наразі веде перемовини з Великою Британією щодо додаткового постачання ракет . Лондон має значно більший запас цих ракет у порівнянні з Парижем.