У Парижі 31 грудня 2024 року на 79-му році життя пішла з життя Жослін Вільденштейн, швейцарська світська левиця, яку через численні пластичні операції в ЗМІ називали "жінкою-кішкою".

Про це повідомив її наречений, передає France 24.

“З важким серцем і глибоким сумом містер Ллойд Кляйн повідомляє про несподівану смерть своєї коханої нареченої та багаторічної супутниці Жослін Вільденштейн”, – йдеться у його заяві.

За словами Кляйна, Жослін померла у своєму тимчасовому житлі в Парижі, куди пара переїхала у серпні 2024 року. Він намагався розбудити її після денного сну, щоб вони могли підготуватися до святкової вечері, але вона не реагувала.

“Попередні висновки лікарів, які прибули на місце події, вказують, що вона пережила серцеву недостатність і спокійно пішла з життя уві сні”, – додав Кляйн.

Жослін Вільденштейн народилася у Швейцарії в 1945 році як Жослін Періссе. Вона здобула популярність як нью-йоркська світська левиця після шлюбу з артдилером Алеком Вільденштейном, від якого мала двох дітей. Навіть після скандального розлучення наприкінці 1990-х вона зберегла його прізвище.

Жослін стала медійною персоною через свою пристрасть до пластичної хірургії, особливо через зміни форми очей, які надали їм котячого вигляду. Її інтерес до косметичних втручань привернув до неї понад мільйон підписників в Instagram.

“Я ніколи не хотіла змінювати своє обличчя”, – зазначила вона у нещодавньому інтерв’ю для французького телеканалу C8, додавши, що прагнула лише трохи підкреслити губи.

Вільденштейн також заперечила чутки, що пластичні операції були спробою зберегти шлюб. Її розлучення з Алеком стало одним із найдорожчих у світі, принісши їй $2,5 мільярда.

Кляйн згадує, що вони познайомилися під час Нью-Йоркського тижня моди у 2001 році, де Жослін була гостею показу його колекції. Відтоді пара залишалася нерозлучною.

“Жослін була моїм найкращим другом, партнером і нареченою. Вона любила життя й мала чудове почуття гумору”, – поділився Ллойд Кляйн у своїй заяві.

Напередодні її смерті, 23 грудня, Жослін опублікувала відео, на якому вона з Кляйном позують біля паризького готелю Ritz під пісню Wham “Last Christmas”. Це стало її останньою появою у соцмережах.