Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ Франції, керував переговорами між ЄС та Великою Британією про її вихід з блоку, працював у кількох урядах країни та був єврокомісаром.

Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний подолати “найсерйознішу політичну кризу” у Франції. Він замінив на посаді наймолодшого премʼєра країни, Габріеля Атталя, чиїй відставці передувала перемога лівих на виборах.

Барньє отримав призначення через 60 днів після парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра.