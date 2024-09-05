Про це пише France24.
Барньє став найстаршим премʼєр-міністром сучасної Франції.
Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ Франції, керував переговорами між ЄС та Великою Британією про її вихід з блоку, працював у кількох урядах країни та був єврокомісаром.
Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний подолати “найсерйознішу політичну кризу” у Франції. Він замінив на посаді наймолодшого премʼєра країни, Габріеля Атталя, чиїй відставці передувала перемога лівих на виборах.
Барньє отримав призначення через 60 днів після парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього прем’єра.
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