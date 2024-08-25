Павла Дурова затримали через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей.

Про це повідомляє французький канал TF1.

Зазначається, що 39-річного засновника і генерального директора компанії Telegram заарештували близько 20:00 у суботу, 24 серпня, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту Ле Бурже, що знаходиться в передмісті Парижа.

Він залишиться під вартою до суду, де йому можуть також висунути звинувачення у відмиванні грошей та підтримці тероризму. Павлу Дурову загрожує до 20 років в’язниці, і він постане перед судом як громадянин Франції.

Французька влада стурбована, що зашифровані повідомлення зробили Telegram головною платформою для організованої злочинності, а Дурова — співучасником наркоторгівлі, педофільських злочинів і шахрайства.

Очікується, що сьогодні заарештованому, ймовірно, висунуть обвинувачення за безліччю злочинів: тероризм, наркотики, співучасть, шахрайство, відмивання грошей тощо.