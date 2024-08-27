У Франції зросла кількість завантажень додатка Telegram після арешту Дурова

Після арешту засновника та генерального директора Telegram Павла Дурова у Франції спостерігається зростання популярності цього додатку.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

Кількість завантажень Telegram значно збільшилася, попри побоювання щодо контенту в ньому. Це призвело до того, що додаток посів друге місце в рейтингу соціальних мереж App Store і збільшив глобальні завантаження на iOS на 4%.

У Франції, де був затриманий Дуров, Telegram піднявся на перше місце в категорії “Соціальні мережі” в App Store і став третім найкращим додатком загалом.

Нагадуємо, що 24 серпня Павла Дурова затримали через звинувачення, що Telegram сприяє торгівлі наркотиками та злочинам проти дітей. Пізніше паризька прокуратура офіційно пред’явила Дурову обвинувачення за 12 статтями.