У заході Гаїті, у місті Понт-Зонде члени банди "Gran Grif" влаштували стрілянину по місцевих жителях. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 70 людей, серед жертв є діти. Ще понад шість тисяч осіб змушені були тікати зі своїх домівок через цей напад.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що серед десятків загиблих — десять жінок і троє немовлят. Ще відомо про поранення 16 людей, у тому числі двох членів банди через перестрілку з поліцією.

Відповідальність за злочин взяв на себе лідер банди “Gran Grif” Лаксон Елан, заявивши, що це була начебто помста за пасивність мирних жителів у той час, як поліція та правоохоронці ліквідували членів його угруповання.

Через цей напад близько 6270 людей залишили свої домівки, повідомляє агентство ООН з питань міграції.

Місцева влада заявляє, що члени бандитського угруповання підпалили десятки будинків і транспортних засобів, і що цей напад став одним з найбільш смертоносних за останні роки в країні.

“Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є не лише нападом на жертви, а є атакою “проти всієї гаїтянської нації”, — заявив прем’єр-міністр Гаррі Коніль й додав, що сили безпеки посилюють цей район.