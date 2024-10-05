Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що серед десятків загиблих — десять жінок і троє немовлят. Ще відомо про поранення 16 людей, у тому числі двох членів банди через перестрілку з поліцією.
Відповідальність за злочин взяв на себе лідер банди “Gran Grif” Лаксон Елан, заявивши, що це була начебто помста за пасивність мирних жителів у той час, як поліція та правоохоронці ліквідували членів його угруповання.
Через цей напад близько 6270 людей залишили свої домівки, повідомляє агентство ООН з питань міграції.
Місцева влада заявляє, що члени бандитського угруповання підпалили десятки будинків і транспортних засобів, і що цей напад став одним з найбільш смертоносних за останні роки в країні.
“Цей одіозний злочин проти беззахисних жінок, чоловіків і дітей є не лише нападом на жертви, а є атакою “проти всієї гаїтянської нації”, — заявив прем’єр-міністр Гаррі Коніль й додав, що сили безпеки посилюють цей район.
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