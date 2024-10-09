Вночі 9 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вразили 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що в Брянській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що було зафіксовано вибухи на території цього об’єкта. Також відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються.

“За наявною інформацією на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто неба”, — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що ураження подібних складів створює “серйозні логістичні проблеми” для російської армії, що суттєво знижує її наступальний потенціал на загрозливих напрямках фронту.

Вранці 9 жовтня у російському Міноборони заявляли, що нібито російська ППО знищила 47 безпілотників у низці регіонів Росії та над акваторією Азовського моря. Зокрема над територією Брянської області, згідно зі звітом відомства, було збито 24 дрони.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав у Telegram про знищення силами ППО Росії 12 дронів.