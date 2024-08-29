Вночі 28 серпня підрозділи Сил спецоперацій Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ.

Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вночі 28 серпня був завданий удар по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Завдання виконали підрозділи Сил спецоперацій і ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, удари завдані по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється, підкреслили у Генштабі і додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та припинення Росією збройної агресії проти України.