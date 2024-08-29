Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Вночі 28 серпня був завданий удар по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.
Завдання виконали підрозділи Сил спецоперацій і ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Крім цього, удари завдані по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області РФ.
Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється, підкреслили у Генштабі і додали, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників та припинення Росією збройної агресії проти України.
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