Сьогодні вночі, 9 серпня, Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Ліпецьк” (Ліпецька область, РФ). У ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на аеродромі “Ліпецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил РФ. Результати ураження уточнюються.

Окрім цього, українські підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

“Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів”, — повідомили у Генштабі.

До бойової роботи були залучені підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, сили й засоби Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.