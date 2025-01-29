У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по Нижегородському нафтопереробному заводу (Кстово, Нижегородська область, РФ).

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що цей завод активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Після атаки безпілотними літальними апаратами на території обʼєкта виникла потужна пожежа. Наразі тривають уточнення щодо результатів та масштабів пошкоджень.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що бойова робота по стратегічних обʼєктах, задіяних у підтримці російської агресії проти України, буде продовжуватися.