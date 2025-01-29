Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що цей завод активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Після атаки безпілотними літальними апаратами на території обʼєкта виникла потужна пожежа. Наразі тривають уточнення щодо результатів та масштабів пошкоджень.
У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що бойова робота по стратегічних обʼєктах, задіяних у підтримці російської агресії проти України, буде продовжуватися.
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