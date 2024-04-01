«У населених пунктах пошкоджень зазнали 27 об’єктів: два багатоквартирні та 15 приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, насосна станція агрофірми, чотири автомобілі, гараж та господарська споруда», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що минулої доби військові РФ обстрілювали правобережжя Херсонщини з мінометів, артилерії, атакували безпілотниками та завдавали ракетних ударів

Від ворожих атак потерпали більше десяти населенних пунктів: Херсон, Білозерка, Антонівка, Кізомис, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Дар’ївка, Берислав, Гаврилівка, Кар’єрне, Борозенське, Золота Балка та Нововоронцовка.

Зокрема, по Бериславському району ворог здійснив ракетні удари. У Борозенському постраждало подружжя, яке в той час працювало на городі. Внаслідок вибуху 69-річний чоловік зазнав тяжких травм і того ж дня помер у лікарні. Його 67-річна дружина отримала контузію та уламкові поранення рук. Їй надали медичну допомогу — і вона відмовилася від госпіталізації. На місці влучання снаряду утворилася вирва глибиною два метри та діаметром п’ять метрів. Пошкоджено газопровід та будинок потсраждалих.

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури через артилерийський обстріл у Білозерській громаді. Протягом доби російські сили били артилерією прямо по Білозерці. Там боєприпасами пошкодили багатоквартирний та щонайменше 10 приватних будинків. Пошкоджені також гараж та три автомобілі.

У поліції розповіли, що FPV-дроном російські військові атакували територію агрофірми у Станіславській громаді. Через вибух на місці влучання виникла пожежа та пошкоджено насосну станцію.

Армія РФ із лівобережжя атакувала і Херсон. У результаті ворожого артобстрілу пошкоджені багатоквартирний будинок у Таврійському мікрорайоні та газопровід у прибережній частині Корабельного району.

Підкреслюється, що на місцях влучань противника працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів, а також допомагали постраждалим.