Учора, 18 листопада, російська армія вдарила по гуртожитку у місті Глухів. Унаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед них дитина.

Про це повідомили в ДСНС.

“Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.

В Офісі генпрокурора додали, що серед загиблих — 7-річний хлопчик, його мати та 20-річний брат.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар по Глухову. Він наголосив на важливості посилення міжнародної підтримки України, аби припинити терор і зупинити російські удари по мирних українцях.