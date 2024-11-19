Про це повідомили в ДСНС.
“Роботи на місці ворожого удару у Глухові завершено. 12 людей загинуло, у тому числі дитина”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього на місці події працювало 52 рятувальники та 11 одиниць техніки.
В Офісі генпрокурора додали, що серед загиблих — 7-річний хлопчик, його мати та 20-річний брат.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар по Глухову. Він наголосив на важливості посилення міжнародної підтримки України, аби припинити терор і зупинити російські удари по мирних українцях.
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