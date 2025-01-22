Головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя, якого підозрюють у незаконному збагаченні, доправили до суду каретою швидкої допомоги. Нині суд розглядає питання обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє ТСН.

За словами адвоката посадовця Володимира Клочкова, під час обшуку у Друзя стався інсульт, після чого його госпіталізували до реанімації.

“Стан здоров’я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт. Він одразу був госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи — я не лікар, я не знаю, які. Але стан дуже поганий. Після цього він був переведений з госпіталю у лікарню швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання СБУ”, — зазначив Клочков.

Адвокат також повідомив, що на судове засідання Друзя супроводжували медичні працівники.

Захист наполягає на обранні запобіжного заходу, який дозволить посадовцю залишатися в медичному закладі для отримання необхідного лікування, уникаючи тримання під вартою.

Водночас прокуратура вимагає застосувати до Друзя арешт на 60 днів або визначити заставу в розмірі 49,37 млн гривень.