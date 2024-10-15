У голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи виявили ще 590 тисяч доларів у польському банку Bank Polska. Ці кошти були внесені на рахунок у жовтні 2022 року, проте вона не задекларувала їх.

Про це повідомляє “Главком” з посиланням на дані судового реєстру.

У повному тексті постанови Печерського райсуду про арешт чиновниці йдеться про заощадження родини Крупи, які лежали в закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік.

Йдеться про 590 тис. доларів (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki).

Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Крім того, за даними слідства, її чоловік Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках та не вносив їх до декларації. Усього нараховано 11,3 тис. євро та 1,2 млн доларів.

Загалом, за версією слідства, голова МСЕК Тетяна Крупа має пояснити походження близько 137 млн ​​грн (3,17 млн ​​доларів, 135,2 тис. євро та 1,19 млн грн), які знайшли у її квартирі і вони не були задекларовані.

Окремо ще з’ясовуватиметься, кому належать гроші, вилучені на робочому місці голови МСЕК – 93 тисячі доларів та 2 тис. євро.

Наразі сторона захисту оскаржує постанову про взяття під варту Тетяну Крупу. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті ВАКС.