Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією ДПСУ, троє із затриманих виявилися громадянами України, четвертий — росіянином. Чоловіки намагалися переконати правоохоронців, що мають на меті туристичну подорож горами.

“Затримані давно знайомі між собою і дійсно займалися туризмом. Вони склали маршрут подорожі за порадами з соцмереж та онлайн картами. Чоловіки розраховували, що чим складніша місцевість, тим менша вірогідність натрапити на прикордонників”, — йдеться у повідомленні.

Росіянин, який прямував разом з українцями, багато років проживає у Луцьку і знайомий з ними. За версією прикордонників, після перетину друзями кордону, він планував повернутися тим же маршрутом назад і згодом виїхати за кордон через один з пунктів пропуску.

Чоловіків затримали в адміністративному порядку і доставили у прикордонний підрозділ.

“Громадянам України доведеться відповідати перед судом за спробу незаконного перетину державного кордону. Росіянина притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму”, — додали в ДПСУ.