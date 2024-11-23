Група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, які вшановували жертв Голодомору.

Про це повідомив священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик.

За його словами, інцидент відбувся біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де зібралися українці, щоб провести санкціонований захід із молитвою за жертвами Голодомору. Нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. Від насильницьких дій постраждав дипломат Посольства.

“Той факт, що мирних учасників та дітей атакували на європейській землі, викликає глибоке обурення. Цей інцидент ще раз піднімає запитання про те, хто насправді є “фашистами”, якщо агресивна поведінка демонструється з боку тих, хто виступає за свободу слова та демократію”, — обурився священник.

Після інциденту посольство України у Греції опублікувало заяву, в якій вимагає розслідувати напад на акцію. Також відомство підтвердило, що від дій нападників фізично постраждав присутній на заході український дипломат.