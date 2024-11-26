Кабінет Міністрів України представив програму "Тепла зима", яка надасть одноразову фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям та внутрішньо переміщеним особам із дітьми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти на дітей для проходження зимового періоду отримають як малозабезпечені сім’ї, так і сім’ї-ВПО, які мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи.

Програма передбачає виділення 6500 гривень на кожну дитину для забезпечення її теплим одягом, взуттям та іншими необхідними речами на зимовий період.

Окремо до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, отримають додатково 1000 гривень.