Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти на дітей для проходження зимового періоду отримають як малозабезпечені сім’ї, так і сім’ї-ВПО, які мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи.

Програма передбачає виділення 6500 гривень на кожну дитину для забезпечення її теплим одягом, взуттям та іншими необхідними речами на зимовий період.

Окремо до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, отримають додатково 1000 гривень.

“Відповідна ініціатива буде реалізована в межах “Зимової підтримки”. Величезна подяка ЮНІСЕФ, що надає фінансовий ресурс на цю програму”, додав Шмигаль.