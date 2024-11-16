Опозиція не визнає результатів парламентських виборів, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Влада не звертає увагу на дії опозиції, заявляючи, що парламент зможе функціонувати й без неї.

Про це повідомляє “Эхо Кавказа”.

У суботу, 16 листопада, Центральна виборча комісія Грузії офіційно оголосила про перемогу партії “Грузинська мрія” на парламентських виборах.

На початку засідання голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою. У зв’язку з цим, засідання тимчасово припинили, але згодом відновили. Члена комісії від ЄНР Давид Кіртадзе, який вчинив правопорущення, вивели із зали співробітники служби судових приставів.

“Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну в бік Росії… Ви – ганьба, ганьба нашої країни та її чорна пляма”, – сказав опозиціонер голові ЦВК.

За даними ЦВК, правляча партія “Грузинська мрія” офіційно здобула 53,93% (89 мандатів) на парламентських виборах. Прохідний бар’єр у 5% подолали чотири опозиційні партії:

“Коаліція за зміни” – 11,03%, 19 мандатів,

“Єдність – Національний рух” – 10,17%, 16 мандатів,

“Сильна Грузія” – 8,81%, 14 мандатів,

“Гахарія за Грузію” – 7,78%, 12 мандатів.

Відомо, що під час оголошення офіційних результатів біля стін будівлі ЦВК відбувалася акція протесту опозиції, громадських організацій та студентів. Вони закликають провести повторні вибори.

Усі чотири опозиційні об’єднання, які пройшли бар’єр, заявляють про фальсифікацію виборів, тиск на виборців та порушення таємниці голосування. Однак суди останніх інстанцій, розглянувши десятки позовів, ухвалили всі рішення на користь Центрвиборчкому.