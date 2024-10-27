Про це пишуть Грузия Online та Ехо Кавказу.
Зокрема, “Коаліція за зміни” заявила, що “вибори були сфальсифіковані, а їхні результати – не легітимні”.
“Ми не маємо наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців, ми відмовляємося від своїх парламентських мандатів”, — заявила Нана Малашхія, яка очолювала виборчий список об’єднання.
Тим часом лідерка “Єдності” Тінатін Бокучава заявила, що блок не визнає результатів виборів і не братиме участі в роботі парламенту.
Також опозиційні партія “Гахарія – за Грузію” та коаліція “Лело” не визнали результатів парламентських виборів у Грузії, а також закликали до “розумних протестів”.
Колишній прем’єр і партії “Гахарія – за Грузію” Георгій Гахарія вважає, що факт, “про який можна однозначно сказати” – голова партії Бідзіна Іванішвілі “придушив волю громадян Грузії”.
“І ті вибори, ті результати, що були опубліковані, не відбивають волі грузинського народу. На жаль, це не сталося вчора і не сталося за один день”, – заявив він.
Своєю чергою, лідер партії “Лело” та коаліції “Сильна Грузія” Мамука Хазарадзе заявив, що відмовляється визнавати результати виборів.
“Вибори тотально сфальсифіковані. Вони привласнили голоси людей і готують країну для Росії. Не вийде! З цією фальсифікацією я не погоджуся і не можу погодитися… ніколи”, – заявив опозиціонер.
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