У Грузії опозиційна "Коаліція за зміни" та блок Міхеїла Саакашвілі "Єдність - Національний рух" заявили, що не братимуть участі у роботі нового парламенту.

Про це пишуть Грузия Online та Ехо Кавказу.

Зокрема, “Коаліція за зміни” заявила, що “вибори були сфальсифіковані, а їхні результати – не легітимні”.

“Ми не маємо наміру легітимізувати вкрадені голоси виборців, ми відмовляємося від своїх парламентських мандатів”, — заявила Нана Малашхія, яка очолювала виборчий список об’єднання.

Тим часом лідерка “Єдності” Тінатін Бокучава заявила, що блок не визнає результатів виборів і не братиме участі в роботі парламенту.

Також опозиційні партія “Гахарія – за Грузію” та коаліція “Лело” не визнали результатів парламентських виборів у Грузії, а також закликали до “розумних протестів”.

Колишній прем’єр і партії “Гахарія – за Грузію” Георгій Гахарія вважає, що факт, “про який можна однозначно сказати” – голова партії Бідзіна Іванішвілі “придушив волю громадян Грузії”.

“І ті вибори, ті результати, що були опубліковані, не відбивають волі грузинського народу. На жаль, це не сталося вчора і не сталося за один день”, – заявив він.

Своєю чергою, лідер партії “Лело” та коаліції “Сильна Грузія” Мамука Хазарадзе заявив, що відмовляється визнавати результати виборів.