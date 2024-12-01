Про це повідомляє грузинська служба “Радіо Свобода”.
У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі, яка підтримала протести, проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій.
Поліція, ймовірно, застосувала гумові кулі у протистоянні із протестувальниками. Мітинги проходять біля будівлі Громадського мовника Грузії на проспекті Костави та біля будівлі парламенту. Поліцейські біля парламенту готують водомети.
Окрім Тбілісі, протести проходять у Батумі та Кутаїсі. Присутні вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду.
28 листопада уряд повідомив, що на 4 роки відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Це сталося одразу після ухвалення Європарламентом резолюції, в якій заявляється про невизнання результатів парламентських виборів у країні.
- Загальна кількість затриманих на мітингах у Тбілісі протестувальників перевищила 200 осіб
- У Грузії тривають масштабні протести
- У столиці Грузії завершили розгін демонстрантів