Про це повідомляють грузинські ЗМІ.
Зауважимо, що партія “Грузинська мрія” заснована у квітні 2012 року. На цьогорічних виборах вона претендує на наступний чотирирічний термін. За 12 років партія лише раз отримала понад 50% голосів підтримки – на піку популярності у 2012 році. На виборах у 2016-му та 2020 роках їй вдалося здобути більшість завдяки мажоритарній системі.
“Грузинська мрія” представляє вибір між миром та війною та заявляє, що перемога опозиційних сил втягне Грузію у війну проти Росії.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вранці вже зафіксувала свій політичний вибір, проголосувавши на одній з виборчих дільниць країни, пише Аpsny. Як зазначила Саломе Зурабішвілі, вона голосувала за нову Грузію.
“Я хочу привітати всю Грузію із сьогоднішнім днем, який є щасливим днем. Цього разу я голосувала не за кого, а за що. Я голосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої 22 роки тому приїхала до цієї країни, за яку молилися мої предки. Я голосувала за ту Грузію, за яку, я впевнена, молиться вся Грузія. Увечері ми всі будемо переможцями. Тих, хто програє, не буде, тому що переможе Грузія!”, — заявила Саломе Зурабішвілі.
- “Боротьба України проти російської агресії – це і боротьба за свободу Грузії”, — президентка Грузії Зеленському
- Суд в Грузії оштрафував телеканали за відмову розміщувати політичний ролик правлячої партії “Грузинська мрія”
- ЄС може скасувати безвізовий режим для Грузії через її відхід від демократичних принципів