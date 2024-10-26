У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбувається голосування на парламентських виборах. Проросійська політична партія “Грузинська мрія” протистоїть кільком опозиційним блокам, які виступають за інтеграцію з Заходом.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Зауважимо, що партія “Грузинська мрія” заснована у квітні 2012 року. На цьогорічних виборах вона претендує на наступний чотирирічний термін. За 12 років партія лише раз отримала понад 50% голосів підтримки – на піку популярності у 2012 році. На виборах у 2016-му та 2020 роках їй вдалося здобути більшість завдяки мажоритарній системі.

“Грузинська мрія” представляє вибір між миром та війною та заявляє, що перемога опозиційних сил втягне Грузію у війну проти Росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вранці вже зафіксувала свій політичний вибір, проголосувавши на одній з виборчих дільниць країни, пише Аpsny. Як зазначила Саломе Зурабішвілі, вона голосувала за нову Грузію.

“Я хочу привітати всю Грузію із сьогоднішнім днем, який є щасливим днем. Цього разу я голосувала не за кого, а за що. Я голосувала за нову Грузію, за ту Грузію, заради якої 22 роки тому приїхала до цієї країни, за яку молилися мої предки. Я голосувала за ту Грузію, за яку, я впевнена, молиться вся Грузія. Увечері ми всі будемо переможцями. Тих, хто програє, не буде, тому що переможе Грузія!”, — заявила Саломе Зурабішвілі.