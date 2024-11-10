Ввечері у неділю, 10 листопада, у Тбілісі розпочався цивільний протестний марш з вимогою призначити нові парламентські вибори у Грузії.

Про це пише “Эхо Кавказа”.

На відміну від протестних акцій останніх тижнів, які проводили політичні партії, сьогодні людей на вулиці вивела соціальна платформа Daitove, яка організувала акцію через соцмережі.

Це одна з найактивніших та найбільших соціальних груп у грузинському сегменті Facebook. Вона була створена навесні цього року, під час масових протестів проти закону про “іноагентів” задля допомоги з транспортом та безкоштовним житлом тим, хто приїжджав із регіонів підтримати акції.

Наразі соціальна платформа Daitove нараховує понад 200 тисяч осіб, значна частина з них – молодь, але на акцію прийшли люди різного віку.

Платформа закликала виходити на акцію всіх, хто хоче бачити Грузію частиною Європи. Вимога все те ж саме: визнати фальсифікованими та нелегітимними парламентські вибори, що відбулися 26 жовтня, та призначити нові вибори під контролем спеціального міжнародного комітету.