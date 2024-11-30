Крім Тбілісі, акції протесту проходять у Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Телаві, Гурджаані та інших містах Грузії.

Про це повідомляє видання Sova.

Зазначається, що на проспекті Шота Руставелі у Тбілісі 30 листопада ввечері тисячі мітингувальників знову зібралися проти рішення керівної партії “Грузинська мрія” відмовитися від переговорів із ЄС щодо вступу до 2028 року. Проспект повністю перекритий. На місці перебуває поліція. Залізні ворота, встановлені на бічних входах до грузинського парламенту — заварили.

У Батумі на акцію протесту люди зібралися як біля урядової будівлі, так і біля офісу телеканалу Ajara TV. У обох місцях спостерігається значна мобілізація поліції. Мітингувальники висловлюють незгоду з рішенням партії “Грузинська мрія” та демонструють солідарність із затриманими на акції у Тбілісі, яка пройшла напередодні.

Чотири опозиційні політичні об’єднання, які подолали прохідний бар’єр на парламентських виборах, результати яких вони відмовляються визнавати, обіцяють протистояти “організованому ними систематичному насильству проти мирних демонстрантів та журналістів”. Вони також обіцяють надати учасникам протестів юридичну, інформаційну та медичну допомогу, в разі потреби.

28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. За його словами, кінець 2028 року – це час, коли Грузія буде готова з економічного погляду розпочати переговори про вступ до ЄС у 2030 році.