Про це пише “Ехо Кавказа”.

Цьогоріч, після зміни конституції, вперше голосують не грузини, а колегія виборників з 300 осіб (150 депутатів парламенту, 20 членів вищого представницького органу Аджарської АР, 20 членів Верховної Ради АР Абхазія, а також 109 членів-представників місцевих органів влади).

“Грузинська мрія” оголосила кандидата на посаду президента Грузії. Ним став ексфутболіст Міхеїл Кавелашвілі. Колишній футболіст тбіліського “Динамо” та “Манчестер Сіті”. Після завершення спортивної карʼєри двічі балотувався до грузинського парламенту (у 2016-му та 2020-му). Певний час був депутатом від “Грузинської мрії”, у 2022 році з неї вийшов, заснував фракцію в парламенті “Сила народу”, яка врешті поділяє позицію “Грузинської мрії” з ключових питань (зокрема, щодо євроінтеграції, релігії тощо).

Сама президентка Грузії заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового главу держави. За її словами, відповідно, інавгурація не відбудеться, а її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.