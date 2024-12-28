Сьогодні виповнюється місяць з початку протестів після того, як уряд оголосив про зупинення переговорів про вступ до ЄС.

Про це пише Ехо Кавказа.

Грузини протестують проти інавгурації нелегітимного президента, вимагають звільнення всіх затриманих та проведення нових парламентських виборів.

“Ланцюг єдності” вишикувався в усіх великих містах.

Найпротяжніший – у Тбілісі. з’єднує праву і ліву набережні та сім мостів столиці: Метехський, Міст Миру, Бараташвілі, Саарбрюкенський, Галактіона Табідзе, цариці Тамар і Вахушті Багратіоні.

До акції долучаються, зокрема, всі основні опозиційні партії країни, а також студенти, НУО, бізнесмени, представники сфери культури.

Також на акції присутні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, депутат від європарламенту Міхал Ваврікевич від Польщі та литовський депутат Партії свободи Дайнюс Жалімас Дайнюс Жалімас, які прибули до Тбілісі.

у “Ланцюгу єдності” візьмуть участь і грузинські емігранти. Збори організовані в 40 містах Європи і США.

Нагадаємо, опозиція звинувачує партію влади “Грузинська мрія” у масштабних фальсифікаціях на виборах 26 жовтня та не визнає їхніх результатів.