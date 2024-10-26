Поліція відкрила кримінальне провадження через вкид бюлетенів на виборчій дільниці в окрузі Марнеулі.

Про це повідомляє NewsGeorgia.

«За вказаним фактом МВС порушило кримінальну справу. Прошу міністерство провести розслідування якнайшвидше, щоб надати громадськості об’єктивну й точну інформацію в межах їхньої компетенції. Усі подібні випадки, незалежно від того, правдиві вони чи ні, шкодять виборчому процесу, повноцінності дня голосування, завдають шкоди репутації установи та викликають питання щодо результатів», — сказав Голова Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі.

Він також звернувся за роз’ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії для роз’яснення ситуації та зажадав проведення засідання.

«Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим чи маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми зробили для проведення – дня виборів», — додав глава ЦВК.

Наразі процес голосування на вказаній дільниці припинено.

Сьогодні у Грузії почалося голосування на парламентських виборах, виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за місцевим часом на всій території країни, окрім окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону. Ці вибори називають історичними, оскільки їх результати можуть визначити майбутнє країни – або інтеграцію Грузії в ЄС, або зближення із Росією.