Про це йдеться у заяві “Грузинського легіону”.
“Нещодавно російська пропаганда почала поширювати неправдиві заяви про те, що «Грузинський легіон» планує повернутися до Грузії і взяти участь в акціях протесту. Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення. Хоча ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення грузинського уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, наша боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог”, — йдеться у дописі.
У “Грузинському легіоні” наголосили на непохитності у своїй відданості Україні з 2014-го. Його бійці продовжать протистояти російській агресії.
“Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми залишатимемося на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута”, — зазначається у заяві.
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